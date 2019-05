António Sousa antevê final da taça equilibrada

FC Porto e Sporting jogam a final da Taça de Portugal, em futebol, no próximo sábado, a partir das 17h15, no Estádio Nacional no Jamor, arredores de Lisboa.



O ex-médio espera uma final equilibrada entre “dragões” e “leões”.



Para o FC Porto ganhar a taça não limpa a época e o falhanço no campeonato, apesar de no cômputo geral não ter sido assim tão fraca.



Para o Sporting uma vitória no Jamor seria o momento alto da época.