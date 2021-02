APAF reforça meios para identificar denúncias e comportamentos de risco

Na sequência de um encontro com o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, para debater as novas formas de combater a violência vivida no futebol, a APAF enalteceu a resposta célere ao pedido de “reunião urgente” e os “passos importantes que foram dados”, para dar resposta aos desafios e problemas da atualidade.”, pode ler-se na nota divulgada pelo organismo.A APAF frisa que”, sendo que, este reforço, passa por “”.A associação dos árbitros apela também à Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC), uma vez que “tem um papel fundamental na monitorização e sanção de programas televisivos, nos quais os seus principais intervenientes possam ser o foco principal do despoletar de atos e publicações que incentivam a violência associada ao desporto”.

Para que exista uma mudança de perspetiva, a entidade alerta que “a aceitação desta ‘normalidade’ como liberdade de imprensa pode ser uma mensagem perigosa com consequências graves”.