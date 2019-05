AR debate quinta-feira regime fiscal para finais da Liga das Nações e Supertaça Europeia

Lusa Comentários 06 Mai, 2019, 18:22 | Futebol Nacional

Portugal vai acolher, entre os dias 05 e 09 de junho, as finais da Liga das Nações 2019 e, no dia 12 de agosto do próximo ano, a final da final da Supertaça Europa 2020, sendo a atribuição de um regime especial de isenção de IRS e de IRC às entidades associadas à realização destes eventos desportivos uma das condições impostas pela UEFA no processo de seleção do país responsável pela organização das competições.



A isenção de IRS e de IRC prevista no diploma abrange os rendimentos relativos à organização e realização das referidas provas que sejam auferidos "pelas entidade organizadoras das finais, pelos seus representantes e funcionários, bem como pelas associações dos países e pelos clubes de futebol, respetivos desportistas e equipas técnicas, nomeadamente treinadores, equipas médicas e de segurança privada e outro pessoal de apoio, em virtude da sua participação nas referidas partidas".



O objetivo desta medida é evitar uma dupla tributação por parte dos rendimentos auferidos (como prémios, por exemplo), sendo que esta isenção apenas se aplica a não residentes.



O diploma que o parlamento discute na quinta-feira foi aprovado pelo Conselho de Ministros em 07 de março e segue o modelo adotado em 2004, por ocasião do Euro 2004, e em 2014, aquando das finais das competições UEFA Champions League e UEFA Women’s Champions League.



As finais da Liga das Nações 2019 terão lugar no Estádio do Dragão (Porto) e no Estádio D. Afonso Henriques (Guimarães). Já a final da Supertaça Europeia 2020 está marcada para o dia 12 de agosto, tendo lugar no Estádio do Dragão.