Aranda deixa Real Madrid e vai jogar no Famalicão

Aranda, que passou pelo Granada antes de chegar ao Real Madrid, é internacional jovem por Espanha e participou no Mundial e no Europeu de sub-17, em 2019.



Na última temporada jogou pelo Castilla, tendo feito três golos em 27 encontros.



“Estou muito feliz por estar aqui. A trajetória recente do Famalicão no futebol português é bastante interessante. Terminou o último campeonato nos oito primeiros lugares e atingiu as meias-finais da Taça de Portugal. Do que pude observar, constatei ser uma equipa que apresenta, habitualmente, um futebol bastante positivo, algo que se torna prazeroso para os jogadores”, afirmou ao site do clube.



Óscar Aranda considerou que o estilo de jogo praticado no futebol português encaixa nas suas características de jogo e garantiu que irá “dar o máximo pela equipa para que lhes possa oferecer muitas alegrias”.



Ainda no dia de hoje o Famalicão apresentou mais dois reforços, o defesa direito Nathan e médio francês Tom Lacoux.