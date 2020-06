Árbitro assistente do Marítimo-Benfica acusou positivo à Covid-19

"O árbitro assistente Ricardo Santos testou positivo para covid-19, encontra-se bem e cumprirá agora as recomendações da Direção-Geral da Saúde para estes casos", pode ler-se na nota colocada na página da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



A FPF acrescenta que, "como mera medida de precaução, o Conselho de Arbitragem decidiu fazer avançar a equipa de reserva para o jogo entre o Marítimo e o Benfica, para o qual Ricardo Santos estava nomeado. O árbitro será Hélder Malheiro e os assistentes Pedro Felisberto e Hugo Ribeiro", rendendo assim a equipa liderada por Jorge Sousa.



Na nota, a FPF lembra ainda que "os agentes de arbitragem, como o staff de apoio, estão a ser submetidos ao protocolo de testes definido pela Direção-Geral da Saúde e têm acompanhamento clínico permanente da Unidade de Saúde e Performance da FPF".



O Marítimo, 16.º classificado com 28 pontos, recebe o Benfica, segundo com 64, a partir das 18:00 de segunda-feira, em jogo da 29.ª jornada da prova.



Em Portugal, já morreram 1.564 pessoas das 41.646 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.