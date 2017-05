Árbitro João Pinheiro no Rio Ave-Benfica, Jorge Sousa no Marítimo-FC Porto

Lusa 04 Mai, 2017, 16:37 / atualizado em 04 Mai, 2017, 16:39 | Futebol Nacional

O juiz da associação de Braga foi o escolhido pelo CA para a visita do líder Benfica a Vila do Conde, enquanto Jorge Sousa, da Associação do Porto, estará no sábado na visita do FC Porto aos Barreiros, onde defrontará o Marítimo (20:30).



O tricampeão Benfica e o FC Porto, segundo classificado, chegam a esta 32.ª ronda, a três do final da I Liga, separados apenas por três pontos, num momento em que os compromissos de ambos no fim de semana são de alto grau de dificuldade.



Esta será a quarta vez que João Pinheiro estará num jogo do Benfica esta época, com a equipa a ter más recordações trazidas das visitas a Paços de Ferreira, a 18 de março, onde empataram (0-0), e a Setúbal, a 30 de janeiro, onde perderam (1-0).



Antes disso, João Pinheiro esteve também na vitória do Benfica em Tondela (2-0), a 13 de agosto, na primeira jornada.



Jorge Sousa esteve, por sua vez, em dois jogos do FC Porto, ambos no Dragão, com triunfos diante do Vitória de Guimarães (3-0), a 10 de setembro, e do Rio Ave (4-2), a 21 de janeiro.



Para a receção do Sporting ao Belenenses, que acontecerá no domingo a partir das 11:45, o CA nomeou Bruno Paixão, da associação de Setúbal.







Programa da 32.ª jornada:



- Sexta-feira, 05 mai:



Moreirense - Sporting de Braga, Manuel Mota (Braga).



- Sábado, 06 mai:



Boavista -- Nacional, João Matos (Viana do Castelo).



Paços de Ferreira -- Feirense, Jorge Ferreira (Braga).



Marítimo - FC Porto, Jorge Sousa (Porto).



- Domingo, 07 mai:



Sporting -- Belenenses, Bruno Paixão (Setúbal).



Tondela - Vitória de Setúbal, Rui Costa (Porto).



Vitória de Guimarães -- Arouca, Gonçalo Martins (Vila Real).



Rio Ave -- Benfica, João Pinheiro (Braga).



- Segunda-feira, 08 mai:



Estoril-Praia - Desportivo de Chaves, Tiago Antunes (Coimbra).