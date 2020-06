Árbitro Luís Reforço detido pela polícia

A polícia procedeu ontem à detenção de 14 funcionários da AT sob a acusação de fazerem parte de uma rede que "facilitavam a entrega e chegada de objetos", revelou à agência Lusa o Comandante Operacional da Divisão Criminal de Lisboa, Nuno Pereira, que acrescentou que a investigação decorria há mais de um ano.Além da detenção destes 14 indivíduos, outros 13 foram constituídos arguidos e vão responder pela acusação de peculato e falsificação de documentos. Os objetos eram retidos e dados como perdidos e ao não serem reclamados eram vendidos ou em algumas situações usados em benefício próprio dos agora arguidos nesta operação."Ao longo de aproximadamente um ano foram investigados vários crimes praticados por funcionários da Autoridade Tributária, no Aeroporto Humberto Delgado (Lisboa), no âmbito das suas funções, nomeadamente a apropriação ilegítima de objetos e mercadorias que os mesmos tinham acesso no âmbito da sua atividade profissional, os quais, escapando ao controlo e supervisão, passavam a integrar as suas esferas patrimoniais", podia ler-se num comunicado da PSP que acrescenta que "a PSP recolheu provas tendo em vista a consolidação dos indícios já recolhidos e que resultaram na execução de 27 buscas domiciliárias e dezenas de outras não domiciliárias".

O comunicado refere depois que foram variados os objetos "desencaminhados do aeroporto e encontrados nas habitações dos arguidos, destacando-se relógios, perfumes, computadores portáteis, telemóveis e outros objetos de natureza genérica".