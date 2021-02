Árbitros de futebol contestam exclusão do desporto do Plano de Recuperação

“Vários são os motivos que devem levar todo o movimento desportivo a exigir a inclusão no referido apoio, seja pela promoção da atividade física, como garante do bem-estar físico e psicológico, seja pelo papel do desporto na educação, como na luta contra a desigualdade social, mas, essencialmente, por tudo aquilo que o desporto no geral e o futebol em particular perdeu com a atual situação pandémica”, refere a APAF em comunicado.



Segundo a associação, as consequências da pandemia de covid-19 são “incalculáveis” e será uma “grande irresponsabilidade” não tentar minimizar os danos causados.



“A arbitragem está a sofrer imenso na sua base, é também aqui necessário um trabalho e apoio adicional, de forma a revitalizar e não perder um trabalho de décadas”, salienta.



A APAF quer que o Governo “reflita” sobre a sua decisão e olhe para o “futebol e para o desporto em geral com a grandeza” que o mesmo representa para a sociedade.



O PRR de Portugal, para aceder às verbas comunitárias pós-crise da covid-19, prevê 36 reformas e 77 investimentos nas áreas sociais, clima e digitalização, num total de 13,9 mil milhões de euros em subvenções.



O documento tem sido criticado pelas estruturas desportivas nacionais, nomeadamente Comité Olímpico de Portugal (COP), Confederação do Desporto de Portugal (CDP), Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e Associações Distritais e Regionais de Futebol (ADR), por excluir recomendações de Bruxelas e objetivos da Estratégia Portugal 2030, nos domínios da atividade física e desportiva das populações.



Depois de um rascunho apresentado à Comissão Europeia em outubro passado e de um processo de conversações com Bruxelas, o Governo português colocou na terça-feira a versão preliminar e resumida do PRR em consulta pública, no qual estipula “19 componentes, que integram por sua vez 36 reformas e 77 investimentos”.