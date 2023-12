Àrbitros para o SC Braga-Benfica e Sporting-FC Porto

Eis as equipas de arbitragem nomeadas para os dois encontros:Árbitro: Luís GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota4.º árbitro: Gustavo CorreiaVAR: Artur Soares DiasAVAR: Paulo SoaresÁrbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: André Campos e Pedro Felisberto4.º árbitro: André NarcisoVAR: Tiago MartinsAVAR: Bruno Jesus





Sporting e FC Porto partilham a liderança do campeonato, com os mesmos 31 pontos, seguidos de Benfica, com 30, e Sporting de Braga, com 29, que se defrontam no Estádio Municipal de Braga no domingo, a partir das 20h30.