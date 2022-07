Argentino Ezequiel Ramírez é o 16.º reforço do Académico de Viseu

O extremo esquerdo, de 23 anos, chegou emprestado pelos argentinos do San Telmo, e foi já utilizado alguns minutos pelo técnico Pedro Ribeiro no último apronto de pré-época dos viseenses, no sábado, na derrota por 1-0 em Vila do Conde, frente ao Rio Ave.



Ezequiel Ramírez, na sua primeira experiência fora da Argentina, é mais uma opção, numa lista que já contava com 15 reforços.



O extremo junta-se a Gautier Ott e Daniel Labial (ambos ex-Hoffenheim), Kauã e Kayque (emprestados pelo Barra FC), Jonathan Toro (ex-Académica), Famana Quizera (ex-Borussia Mönchengladbach), Roberto Massimo (ex-Estugarda), Javi Currás (ex-Atlético de Madrid), Soufiane Messeguem (ex-Erzgebirge), André Clóvis (ex-Estoril), João Monteiro (ex-Belenenses SAD), Nduwarugira (ex-Leixões), Capela (ex-Penafiel) Ícaro Silva (ex-Feirense) e André Almeida (ex-Sporting da Covilhã).



O Académico de Viseu continua a preparar o início da época na II Liga de futebol, na qual se estreia em 06 de agosto, no Seixal, frente ao Benfica B, num jogo marcado para as 18:00.