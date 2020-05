Armando Evangelista deixa o Vilafranquense após cinco jogos

A administração da SAD do Vilafranquense anunciou, na sua pagina de facebook, a decisão de não renovar o vinculo contratual, agradecendo o empenho e a dedicação com que o técnicoserviu os ribatejanos.



Armando Evangelista, de 46 anos, chegou aos ribatejanos em fevereiro passado, substituindo Filipe Moreira no cargo, e orientou a equipa em cinco partidas, totalizando duas vitórias, contra Sporting da Covilhã e FC Porto B, e três derrotas, frente a Nacional, Farense e Estoril Praia.



Aquando da interrupção e posterior anulação da II Liga, devido à pandemia de covid-19, o Vilafranquense ocupava a 16.ª posição, com 24 pontos, sete acima da "linha de despromoção", tendo conseguido a manutenção na prova.