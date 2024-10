Armando Evangelista "não há equipas imbatíveis"

O Famalicão só perdeu uma vez no campeonato, somando também três vitórias e quatro empates (nas últimas quatro rondas), mas não vence há dois meses, desde o triunfo caseiro diante o Boavista (1-0), na terceira jornada.



Já o Sporting, atual campeão, lidera a prova só com vitórias, mas Armando Evangelista, apesar dos elogios à equipa ‘leonina’, considera que não há equipas imbatíveis.



“O Sporting é o campeão em título, é o primeiro classificado neste arranque, estamos cientes das dificuldades que vamos encontrar, mas não há equipas imbatíveis. É importante olharmos para o Sporting e respeitá-lo, mas acima de tudo olhar para dentro e para o que somos capazes de fazer”, disse o técnico, na conferência de imprensa de antevisão.



Questionado sobre o que o Famalicão terá de fazer de diferente dos outros oito adversários do Sporting até agora no campeonato, Armando Evangelista começou por frisar que “se tivesse uma varinha mágica seria mais fácil”.



“Mas, nós também só temos uma derrota, tivemos um arranque histórico e temos predicados que, do outro lado, acredito eu, também estão a incomodar. Temos de ser iguais a nós próprios, encarar todos os nossos jogos com ambição, temos de estar presentes no jogo e levá-lo até aos 90 minutos e discuti-lo”, disse.



O treinador dos minhotos disse esperar um Sporting “igual”, assim como o Famalicão, “obviamente com as nuances ditadas pelo adversário” de cada jornada, considerando ainda que a sua equipa podia ter nesta altura mais três ou quatro pontos não fossem “fatores externos”.



Questionado sobre como parar Viktor Gyökeres, melhor marcador do campeonato, Armando Evangelista disse que “o Sporting não se resume a um jogador”.



“Espero a minha equipa concentrada, com capacidade de reação e a ter uma leitura mais rápida que o adversário para antecipar problemas porque o Sporting não se resume a um jogador. Temos que ter um coletivo forte para vencer um coletivo forte como o do Sporting”, disse.



Famalicão, sétimo classificado, com 13 pontos, e Sporting, primeiro, com 24, defrontam-se no sábado, a partir das 20h30, no Estádio Municipal de Famalicão, jogo que será arbitrado por Fábio Veríssimo.