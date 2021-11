Armando Evangelista pede "concentração" perante Boavista com "orgulho ferido"

“[O Boavista] é uma equipa que está com o orgulho ferido face aos últimos dois jogos, contrastando com o bom início de época que teve. Vão demonstrar as capacidades que têm e isso vai levar a competitividade e equilíbrio a um nível alto. É uma equipa que tem feito golos em quase todos os jogos, isso demonstra a capacidade ofensiva e vai exigir-nos concentração, empenho e equilíbrio”, afirmou Armando Evangelista.



Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, o técnico de 48 anos desvalorizou o melhor momento de forma dos arouquenses – três jogos sem derrotas – em comparação com a pior fase dos ‘axadrezados’ – seis jogos sem vencer em todas as competições –, apelando ao seu plantel para “não se deixar iludir pelos números”.



“O valor e a história do Boavista estão lá, além da capacidade individual do plantel, com um treinador [João Pedro Sousa] que tem vindo a fazer bons trabalhos, com competência, por isso parece-me que tem a capacidade para tirar a equipa desse ciclo. Não olhar para os números e olhar para o que é a equipa no geral, porque o foco tem que ser total. O Arouca ainda não ganhou nada, tem que continuar a procurar somar pontos para poder sentir-se confortável e encarar os próximos jogos”, vincou.



Depois de duas semanas sem competição, o regresso aos relvados “é sempre uma caixa de surpresas”, principalmente quando antes da pausa a equipa vivia um “momento positivo” no que toca à competitividade e foco.



No entanto, Armando Evangelista aproveitou para trabalhar “outras situações”, nomeadamente para preparar a titularidade do avançado Odday Dabbagh, o palestiniano que não foi à seleção para assimilar melhor os processos da equipa, à espreita do lugar no ‘onze’ devido à suspensão de André Silva.



“O Odday será à partida quem tem mais condições para jogar, mas temos outras opções. Ele tem feito o seu percurso em relação aos aspetos que queríamos trabalhar, está muito focado, tem demonstrado evolução e esperemos que consiga traduzir no jogo aquilo que tem trabalhado nos treinos”, considerou.



Quem pode fazer a estreia na lista de convocados é o jovem avançado brasileiro Antony, emprestado pelos brasileiros do Joinville com opção de compra dos arouquenses, que aproveitou os jogos de preparação durante a paragem para apontar três golos.



“O Antony é um jogador muito jovem, é o primeiro ano inserido num plantel sénior. Está a fazer o seu percurso e aproveitou muito bem estas semanas de paragem para assimilar o que pretendemos, porque é mais abrangente do que só uma posição. Não nos podemos esquecer que é uma mudança muito grande, há comportamentos a serem adquiridos, temos que lhe dar o seu tempo. Pelo ritmo e capacidade que tem demonstrado que poderá estar próximo da sua estreia”, garantiu.



Sem André Silva, suspenso, e os lesionados Fernando Castro, Yaw Moses e Sema Velázquez, o Arouca, 12.º colocado, com 10 pontos, recebe o Boavista, 10.º, com 11, no sábado, às 18h00, no Estádio Municipal de Arouca, em encontro da 12.ª jornada da I Liga, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.