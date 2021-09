Arouca associa-se à luta contra o cancro da mama com a campanha `Mês rosa`

“No próximo sábado, dia 02 de outubro [na receção ao campeão nacional Sporting], o clube entrará em campo com a estreia de um equipamento rosa, em simbologia a esse mês. Além disso, na mesma partida, por cada bilhete vendido, um euro será doado à Liga Portuguesa Contra o Cancro”, referiu o clube em comunicado aos jornalistas.



O emblema arouquense vai ainda realizar várias ações de sensibilização ao longo do mês de prevenção do cancro da mama e publicar um vídeo acerca desta campanha, tornando, a partir dessa publicação, o rosa como cor principal das redes sociais do clube.



Esta é a segunda iniciativa do Arouca nesta temporada com foco na responsabilidade social, depois da campanha 'Sócio Solidário', uma ajuda aos associados com mais dificuldades, através de um fundo de quotas, para que continuassem a participar na vida do clube.



O Arouca é atualmente 15.º classificado na Liga portuguesa, com cinco pontos, depois de ter perdido no sábado no terreno do Moreirense (2-1), e recebe na próxima jornada o campeão nacional Sporting, em jogo agendado para sábado, às 20h30.