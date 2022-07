Arouca e Desportivo de Chaves empatam a zero em jogo de preparação

Do lado arouquense, Armando Evangelista fez alinhar de início Arruabarrena, Bogdan Milovanov, Basso, Opoku, Mateus Quaresma, David Simão, Ismaila Soro, Alan Ruiz, Antony, Arsénio e Bruno Marques.



No decorrer da partida, participaram também João Valido, Zubas, Rafael Fernandes, Tiago Esgaio, Kizza, Yaw Moses, Oriol Busquets, Pedro Moreira, Diogo Tavares, Vitinho, Bukia e Rafa Mújica.



Já Vítor Campelos, lançou no 'onze' Paulo Vítor, João Correia, Steven Vitória, João Queirós, Bruno Langa, Kevin Pina, João Teixeira, João Mendes, Benny, Batxi e Héctor Hernández.



O Arouca inicia o campeonato com uma complicada deslocação ao estádio da Luz, diante do Benfica, no dia 05 de agosto, enquanto os flavienses recém-promovidos marcam o regresso à I Liga com a receção ao Vitória de Guimarães, em 08 de agosto.