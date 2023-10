Arouca e Moreirense abrem nona jornada da I Liga

Os arouquenses, que não vencem no campeonato desde a ronda inaugural e perderam os últimos quatro jogos na prova, ocupam o 16.º e antepenúltimo lugar, enquanto o Moreirense é um tranquilo oitavo classificado, após ter alcançado duas vitórias e um empate nos três encontros anteriores.





Do lado dos "lobos" de Arouca, Rafa Mujica demonstrou todo o seu faro de golo nas últimas duas partidas. O ponta-de-lança fez o gosto ao pé frente aos felgueirenses e "leões", com a sua capacidade de explosão e de jogo aéreo em clara evidência.





No que toca ao conjunto forasteiro, Alanzinho tem sido o grande destaque. O médio brasileiro tem sido o principal desequilibrador dos "cónegos", com a sua técnica apurada a criar dificuldades às defesas adversárias. O jogador de 23 anos voltou a faturar no mais recente desaire.





Na antevisão, Rui Borges alertou para possíveis ausências: "O (João) Camacho e o Dinis (Pinto) estão em dúvida. O Dinis sofreu uma pequena pancada. Vamos ver como o Camacho evolui no dia a dia".





Desta forma, caso o madeirense não esteja disponível, Jeremy Antonisse e Madson são as opções mais naturais para colmatar o lugar vazio.





Já o técnico Daniel Ramos, na sequência do mais recente triunfo, poderá voltar a apostar no 4-2-3-1, com Uri Busquets e David Simão a assumir a primeira fase de construção.



O jogo tem o início marcado para as 20h15, no Estádio Municipal de Arouca, com arbitragem de Bruno José Costa.



O líder Sporting apenas entra em ação na segunda-feira, deslocando-se ao estádio do Boavista, sexto posicionado, para disputar o jogo de encerramento da nona jornada da competição.



O Benfica, campeão em título e segundo colocado, a um ponto de distância do rival lisboeta, recebe no sábado o Casa Pia (10.º), enquanto o FC Porto, que ocupa o terceiro posto, a três pontos dos "leões", visita no domingo o Vizela (15.º).