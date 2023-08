Arouca estreia-se na I Liga a meio de eliminatória europeia

Os arouquenses recebem os estorilistas a partir das 20:30, em vésperas de visitarem os noruegueses do Brann, na próxima quinta-feira, na segunda mão da terceira pré-eliminatória daquela prova europeia, depois do triunfo por 2-1 no primeiro jogo, em casa.



Pouco antes, outro candidato às competições europeias, o Vitória de Guimarães, que já foi precisamente afastado das rondas preliminares da Liga Conferência Europa, ‘apadrinha’ o regresso do Estrela da Amadora à I Liga, a partir das 18:00, na Reboleira.



No primeiro encontro do dia, Rio Ave e Desportivo de Chaves jogam em Vila do Conde, às 15:30.



A primeira jornada da I Liga 2023/24 arrancou na sexta-feira, com a vitória do Famalicão diante do Sporting de Braga (2-1), enquanto no sábado Gil Vicente, Casa Pia e Sporting bateram Portimonense, Farense e Vizela, respetivamente.



A ronda inaugural do campeonato fica concluída na segunda-feira, com a visita do campeão Benfica ao terreno do Boavista, já depois de o ‘vice’ FC Porto jogar no reduto do Moreirense.



Programa da primeira jornada:



- Sexta-feira, 11 ago:



Sporting de Braga - Famalicão, 1-2



- Sábado, 12 ago:



Gil Vicente - Portimonense, 5-0



Farense - Casa Pia, 0-3



Sporting - Vizela, 3-2



- Domingo, 13 ago:



Rio Ave - Desportivo de Chaves, 15:30



Estrela da Amadora - Vitória de Guimarães, 18:00



Arouca - Estoril Praia, 20:30



- Segunda-feira, 14 ago:



Moreirense - FC Porto, 18:45



Boavista - Benfica, 20:45