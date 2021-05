Arouca faz a festa da subida, Rio Ave cai na II Liga 13 anos depois

O Arouca está de parabéns e faz a festa quatro anos depois da despromoção ao segundo escalão do futebol nacional. Nas contas com o Rio Ave, a "duas mãos", os arouquenses confirmaram a vantagem de 3-0 obtida no primeiro jogo, tendo vencido este domingo em Vila do Conde por 2-0 (5-0 no "play-off").