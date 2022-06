Arouca garante empréstimo de Tiago Esgaio

Na temporada passada, o lateral de 26 anos foi contratado pelos bracarenses, mas foi cedido à formação de Armando Evangelista, pela qual realizou 20 jogos em todas as competições.Desta forma, Tiago Esgaio torna-se no quinto reforço arouquense, depois das chegadas do guarda-redes uruguaio Ignacio de Arruabarrena, o defesa inglês Jerome Opoku, o médio guineense Morlaye Sylla e o avançado espanhol Rafa Mújica, para além das saídas de Pité (Mafra) e Leandro Silva (Hapoel Haifa).O emblema da Serra da Freita regressa aos trabalhos esta quarta-feira com a realização de exames médicos.