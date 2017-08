Arouca pondera recurso da suspensão de Carlos Pinho

Lusa 16 Ago, 2017, 21:59 | Futebol Nacional

O Conselho de Disciplina da FPF condenou hoje Carlos Pinho a 20 meses de suspensão e o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, a seis meses, pelo incidente conhecido como 'caso do túnel', em que os dois dirigentes se desentenderam na zona dos balnerários do Estádio José Alvalade, a 06 de novembro. Carlos Pinho foi ainda condenado a pagar 29.000 euros de multa e Bruno Carvalho a 11.457 euros.



"O que saiu do Conselho de Disciplina é que Bruno de Carvalho foi condenado, André Geraldes foi condenado, o ARD foi condenado e o Sporting SAD foi condenado. Para o Arouca, isto é motivo de satisfação. Prova que falamos verdade desde o início. Fica também provado que algo foi expelido, ou cuspido, como preferirem chamar-lhe, na direção de Carlos Pinho", disse o departamento de comunicação do Arouca à Lusa.



Igualmente acusados no processo estavam a Futebol Clube de Arouca SDUQ e o diretor desportivo Joel Pinho, ambos absolvidos, tal como o coordenador de segurança do Sporting, Miguel Tunes.



O Sporting SAD, de acordo com o departamento de comunicação arouquense, terá sido condenada "por manipulação das imagens [do sistema de vídeo-vigilância] apresentadas, porque, entre outros aspetos, as horas não batem certas".



O acórdão vai ser agora analisado pelo departamento jurídico do Arouca, a fim de decidir se avança ou não com uma recurso sobre esta punição.