Arouca quer consolidar lugar europeu em Vila do Conde

A equipa arouquense, que não perde há oito jogos no campeonato, está no quinto lugar, de acesso à Liga Conferência Europa de 2023/24, somando 48 pontos, mais seis do que o Famalicão, que é sexto.A formação orientada por Armando Evangelista está na melhor série de resultados da época e vai procurar "devolver" o resultado da primeira volta do campeonato, quando o Rio Ave venceu na visita a Arouca (1-0), com um golo de Aziz, que já deixou o clube.





Já a equipa de Vila do Conde, não vence há quatro jogos, mas está em posição confortável no campeonato, no 12.º posto, com 35 pontos.





Os comandados por Luís Freire estão longe de viver a melhor fase da época e a expectativa é voltar a fazer uma noite a roçar a perfeição nos Arcos. De resto, há um dado que Freire com certeza pretende melhorar: o número de golos marcados, pelo que, o Rio Ave apenas faturou mais de dois golos numa partida por uma ocasião, contra o FC Porto.





Para este jogo os vilacondenses tem quatro ausências: Josué Sá (série amarelos); Leonardo Ruiz (expulsão); Joca e Bruno Ventura (lesionados).





Entre os beirões há três ausências todas por lesão: Vitinho Moura, Oday Dabbagh e Weverson Costa.





A 30.ª jornada prossegue no fim de semana, com destaque para a visita do líder Benfica ao terreno do Gil Vicente, para o dérbi entre o FC Porto e o Boavista, e as receções de Sporting de Braga ao Portimonense e do Sporting ao Famalicão.





Do lado arouquense, Armando Evangelista está a realizar uma das melhores prestações da história do clube e vai em busca de repetir o feito de 2015/2016 (quinto lugar) e ultrapassar o registo dos 54 pontos. Para já, o quinto lugar parece bem encaminhado - Famalicão é sexto e está a seis pontos -, contudo, para colocar Arouca no mapa europeu, Evangelista terá de fazer bem melhor que no primeiro confronto contra o Rio Ave.