Arouca reforça o meio-campo com o regresso de David Simão

”, afirmou em declarações divulgadas nas redes sociais do clube.





Aos 31 anos, o médio nascido em França regressa definitivamente a Portugal, apesar de na temporada transata ter atuado por empréstimo no Moreirense, já que em 2018/19 saiu para representar os belgas do Antuérpia, transferindo-se no ano seguinte para o AEK, que ainda o cedeu aos israelitas do Hapoel Beer Sheva, por quem celebrou a conquista de uma Taça de Israel.





Formado no Benfica, o esquerdino acumula passagens por emblemas nacionais como o Fátima, Paços de Ferreira, Académica – vencendo a Taça de Portugal em 2011/12 –, Marítimo, Boavista, Moreirense e Arouca, emblema pelo qual realizou 91 jogos e apontou 12 golos em três temporadas, sendo o segundo jogador com mais minutos (6.175) pelos arouquenses no principal escalão português.





Armando Evangelista vê assim reforçada a zona do meio-campo que tem sido alvo de várias contrariedades ao longo da temporada e lida agora com a ausência de Marco Soares, a representar Cabo Verde na Taça das Nações Africanas, numa altura em que soma cinco jogos sem vitórias.





Já o médio brasileiro Luiz Gustavo foi emprestado pelo Arouca ao Pevidém, da Liga 3, até ao final da temporada.





No domingo, o Arouca perdeu na deslocação ao terreno do Belenenses SAD por 2-1, na 17.ª e última jornada da primeira volta do campeonato, ocupando agora o 16.º e antepenúltimo lugar da tabela, antes da visita ao terreno do Estoril Praia, agendada para sábado às 20h30.