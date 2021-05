Arouca - Rio Ave, "play-off" de acesso à I Liga em direto na Antena 1

O Arouca, terceiro classificado da II Liga, recebe o Rio Ave, 15.º do principal escalão, num encontro que pode ser acompanhado aqui em direto com o relato na Antena 1.





É a derradeira oportunidade para ambas as equipas. O Arouca sonha no regresso à I Liga. O Rio Ave pretende afastar este "pesadelo" depois de épocas bem sucedidas no principal escalão do futebol nacional. Seria um mal menor para uma equipa que esta época até esteve perto de eliminar o AC Milan na Liga Europa. Este confronto joga-se a duas "mãos" e só no domingo haverá certezas sobre o acesso final à I Liga.







Relato de Fernando Eurico, comentários de Vítor Martins e reportagem de Paulo Vidal.