Arouca vence em Felgueiras

Em estreia na edição 2023/24 da prova ‘rainha' do futebol português, o conjunto da Serra da Freita inaugurou o marcador por Alfonso Trezza, aos 48, mas permitiu a igualdade aos felgueirenses, por Léo Cá, aos 67, antes de Eboué Kouassi e Rafa Mújica fecharem as contas, aos 90+1 e 90+7, este último na conversão de uma grande penalidade, respetivamente.



O Arouca demonstrou muitas dificuldades em impor o seu favoritismo no primeiro tempo e o Felgueiras conquistou um ligeiro ascendente ao nível da posse de bola e posicionamento adiantado no terreno.



Ainda assim, foi o Arouca a criar a primeira oportunidade soberana de golo, ao minuto, quando Cristo González, a cruzamento de Alfonso Trezza, ultrapassou o seu marcador direto com um grande trabalho individual, mas, em posição privilegiada, atirou ligeiramente ao lado do poste.



Nos instantes finais da primeira parte, os anfitriões subiram o nível e podiam ter marcado por duas ocasiões, primeiramente num remate de Bruninho, aos 44, e, no minuto seguinte, por Tamble Monteiro, esta última numa perdida clamorosa de baliza aberta.



À entrada nos segundos 45 minutos, eram notórias as diferenças na forma como o Arouca encarou o jogo e, quando estavam decorridos três minutos, os 'lobos' chegaram ao golo, por intermédio de Alfonso Trezza (estreia do uruguaio a marcar com a camisola arouquense), que finalizou de primeira após uma boa jogada coletiva a envolver Tiago Esgaio e Rafa Mujica na assistência.



O conjunto da Liga 3 foi gradualmente superiorizando-se na partida e chegou mesmo ao empate, com 67 minutos jogados, num lance em que o cruzamento rasteiro de Ktatau foi chave para que Léo Cá empatasse.



Quando se iniciava o período de compensação e o prolongamento tornava-se um cenário provável, Eboué Kouassi, na sequência de um canto cobrado por Pedro Santos, cabeceou para o 2-1.



Até final, e já com a formação do Felgueiras desequilibrada na procura de nova igualdade, Weverson sofreu uma grande penalidade, depois convertida por Rafa Mujica (90+7), a sentenciar a partida em definitivo.







Jogo no Estádio Municipal Dr. Machado de Matos, em Felgueiras.







Felgueiras – Arouca, 1-3.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, Alfonso Trezza, 48 minutos.



1-1, Léo Cá, 67.



1-2, Eboué Kouassi, 90+1.



1-3, Rafa Mujica, 90+7 (grande penalidade).







Equipas:



- Felgueiras: Vítor São Bento, Mike Moura, Rui Rampa, Afonso Silva, Edwin Bangera, Ktatau, Gabi Pereira (Léo Cá, 62), Domingos Andrade, Feliz Vaz (Landinho, 62), Miguel Pereira (Bruninho, 29) e Tamble Monteiro.



(Suplentes: Bruno Pinto, Zé Diogo, Diogo Nunes, Landinho, Taka, Ivo Lemos, Henrique, Bruninho, Léo Cá).



Treinador: Agostinho Bento.



- Arouca: Thiago Rodrigues, Tiago Esgaio, Nico Galovic, Javi Montero, Weverson, Eboué Kouassi, David Simão (Pedro Santos, 70), Alfonso Trezza (André Bukia, 90+5), Morlaye Sylla, Cristo González (Vitinho, 63) e Rafa Mujica.



(Suplentes: Arruabarrena, Yusuf Lawal, Miguel Puche, Matías Rocha, Yaw Moses, Pedro Moreira, André Bukia, Vitinho e Pedro Santos).



Treinador: Daniel Ramos.







Árbitro: Artur Soares Dias (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Alfonso Trezza (3), Javi Montero (12), Pedro Santos (89) e Afonso Silva (90+6)



Assistência: cerca de 1.000 espetadores.