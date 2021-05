Arouca vence Rio Ave por 3-0 e está perto do "sonho" da I Liga

A jogar em casa, o Arouca adiantou-se no marcador aos 43 minutos, com um golo de Pité, e ampliou a vantagem na segunda parte, com tentos de Sema Velázquez (58) e André Silva (74).



A segunda mão do `play-off` entre as duas equipas está agendada para domingo, às 19:00, em Vila do Conde, com o Rio Ave a necessitar de recuperar da desvantagem de três golos para continuar na I Liga.





O Arouca sonha com o regresso à I Liga e fez por isso. O Rio Ave está a viver um "pesadelo", depois de épocas bem sucedidas no principal escalão do futebol nacional e que até esteve perto de eliminar o AC Milan na Liga Europa. Agora, no domingo, haverá certezas sobre o acesso final à I Liga.