O jovem jogador de 21 anos contraiu uma lesão muscular na coxa esquerda, na terça-feira, no embate da seleção germânica de sub-21 com a Polónia (3-3), jogo no qual marcou um golo e foi substituído ao intervalo.Arrey-Mbi é, assim, baixa nos minhotos para os próximos jogos, desde já o de sábado (17h30), diante do 1.º Dezembro, equipa que milita na Liga 3, da terceira eliminatória da Taça de Portugal.