Arsenal `travado` em casa do Crystal Palace após 11 vitórias consecutivas

Num jogo em que as duas equipas subiram ao relvado com ‘fumos negros’ nos braços, na sequência da queda do helicóptero do proprietário do Leicester, no sábado, o Arsenal viu-se a perder ainda antes do intervalo.



Duas grandes penalidades ‘abateram’ a equipa de Unai Emery: a primeira com o Crystal Palace a fazer o 1-0, por Luka Milivojevic, aos 45+1, e a segunda aos 83, novamente com golo do sérvio.



Antes, o Arsenal até tinha ‘virado’ o marcador, com golos de Xhaka, aos 51, e de Aubameyang, aos 56.



Os ‘gunners’, que voltaram a perder pontos após a derrota em 18 de agosto com o Chelsea (3-2), seguem no quarto lugar, agora a quatro pontos do líder Liverpool, mas ainda podem ser ultrapassados por Tottenham, que na segunda-feira recebe o Manchester City.



Também hoje, o Chelsea teve uma tarde de ‘luxo’ em casa do Burnley, onde a equipa Maurizio Sarri goleou por 4-0, com golos de Morata (22), Barkley (57), Willian (62) e Loftus-Cheek (90+2).



Os ‘blues’ estão na segunda posição, a dois pontos da frente, mas ainda podem cair na tabela no encerramento da jornada, à espera do resultado entre os ‘spurs’ e os ‘citizens’, com os visitantes a poderem chegar à liderança.



Nesta 10.ª jornada, ainda hoje o Manchester United recebe o Everton, num duelo entre os treinadores portugueses José Mourinho e Marco Silva.