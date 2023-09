Artur Jorge. Braga quer "discutir o jogo" frente a "fortíssimo" Nápoles

"É um adversário com muita qualidade individual, que se traduz na força do seu coletivo. Apesar de ter mudado de treinador, depois de dominar completamente a Serie A na última época, mantém essa força, que queremos contrariar, com uma equipa de qualidade e com a mesma ambição, para sermos competitivos e poder discutir o jogo", afirmou o treinador, na conferência de imprensa de antevisão da receção aos campeões italianos.

Artur Jorge lembrou a dificuldade do grupo, com Nápoles, Real Madrid e Union Berlin, o que vai colocar à prova a equipa `arsenalista`, com "exigência máxima".

"Isso obriga a uma readaptação na abordagem ao jogo, muito mais rigorosa e comprometida, estrategicamente mais bem desempenhada, para estarmos ao nível do que o jogo nos possa trazer. Vamos jogar frente ao campeão italiano, uma equipa fortíssima, mas temos a possibilidade de discutir o jogo até ao fim", reforçou.

O Sporting de Braga vem de uma derrota clara diante do Farense (3-1), na última jornada, e Artur Jorge admitiu que, apesar de, em nove jogos oficiais os minhotos terem ganho seis, "o arranque da I Liga não tem sido coincidente" com as ambições da equipa.

O técnico atribuiu o favoritismo, em termos teóricos, ao Nápoles, o que pode "aliviar a carga emocional dos jogadores".

"Queremos desfrutar, mas isso não é jogar por jogar. A competição não pode ser um problema, mas a solução para o nosso crescimento enquanto equipa e clube. É necessário equilíbrio face às expectativas. Vamos ter um Braga que vai procurar não se encolher e vai procurar ganhar o jogo, é o ADN desta equipa", disse.

A equipa napolitana conta com duas vitórias, um empate e uma derrota nas quatro jornadas do campeonato italiano, mas Artur Jorge disse esperar um Nápoles "muito forte".

"Vimos o jogo com Lazio, em que perderam [em casa 2-1], e com o Génova, em que depois de uma desvantagem de 2-0 empataram, e pareceu-me com algumas poupanças para quarta-feira. É uma equipa que nos deixa alerta. Mas, preocupa-me mais a minha equipa, que Braga podemos ter para ter o foco interno e a coragem de ter a capacidade de ir em busca de vencer o jogo", disse.

Questionado pela imprensa italiana sobre se não é um risco um defesa central com quase 40 anos como José Fonte marcar o veloz avançado Victor Osimhen, o treinador português respondeu: "A minha preocupação é como vamos chegar à baliza contrária e como os centrais do Nápoles, também na casa dos 30 anos, vão lidar com o Álvaro Djaló, o Bruma, o Abel Ruiz e o Banza".

Sporting de Braga e Nápoles defrontam-se a partir das 20:00 de quarta-feira, no Estádio Municipal de Braga, num jogo que será arbitrado pelo neerlandês Serdar Gözübüyük.

GYS // PFO

Lusa/Fim