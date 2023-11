Artur Jorge diz que é "determinante" o Sporting de Braga voltar aos triunfos

A equipa minhota vem de três jogos seguidos sem vencer, para competições diferentes, após a derrota com o Real Madrid na Liga dos Campeões (2-1) e dos empates com o Gil Vicente (3-3) e Casa Pia (1-1) para o campeonato e Taça da Liga, respetivamente, este último na quarta-feira.



“É um jogo que tem a importância de podermos voltar a ganhar. Temos que tentar juntar o que têm sido as boas exibições com os resultados, será determinante na continuidade de perseguirmos os nossos objetivos”, disse o técnico na conferência de imprensa de antevisão.



Com menos dois pontos do que no ano passado no campeonato, Artur Jorge lembrou que, nesta altura, a equipa tem mais jogos que na última temporada, destacando os quatro jogos da fase preliminar da Liga dos Campeões, “com quatro vitórias”.



O treinador considerou que, “face à densidade competitiva”, os bracarenses poderão ter tido “um ou outro jogo menos conseguido em termos de resultado”, lembrando que ele e a equipa vivem disso mesmo, e que o Sporting de Braga procurará “recuperar rapidamente” para estar dentro do que perspetivou.



“Queremos fazer mais e melhor, essa será sempre a nossa meta, olhar para cima”, disse.



O Portimonense regista apenas uma derrota, e com o FC Porto, no Estádio do Dragão (1-0), e três vitórias nas últimas quatro partidas (uma para a Taça de Portugal).



“É uma das boas equipas da nossa liga, tem o Paulo Sérgio à frente da equipa há uma série de anos, com uma visão muito própria do treinador, está numa posição estável a meio da tabela e dentro das [suas] expectativas para o campeonato. Defende bem e tem transições muito fortes, com três jogadores muito fortes na frente, com características de ala, pode ser por aí que o Portimonense esteja à espera do erro para aproveitar as transições para fazer mossa”, analisou.



Questionado sobre se pondera alterar o sistema tático para três centrais, à semelhança, por exemplo, do que o Benfica fez no último jogo, para tentar estancar o número de golos sofridos (só não sofreu em três dos 18 jogos oficiais), o treinador admitiu essa possibilidade, ainda que não propriamente para esse esquema.



“Pode ser uma possibilidade na rentabilização do plantel ou até pelo momento dos jogadores, mas não andamos a reboque das outras equipas. Temos ideias muito próprias, o que, às vezes, proporciona alterações, e isso já aconteceu connosco [alterações]. Não digo uma linha [defensiva] de quatro ou cinco jogadores, mas dois ou três médios, ou jogarmos com dois jogadores na frente”, disse.



Para o treinador, “há dois aspetos fundamentais”: “o momento dos jogadores, que podem reclamar um lugar dentro da mesma posição e, às vezes, tentámos o encaixe desses dois jogadores, e depois a forma como olhamos para jogo e para o adversário”.



O jogo com os algarvios antecede a deslocação à capital espanhola para defrontar o Real Madrid, na quarta-feira, para a ‘Champions’, mas Artur Jorge garante foco total no jogo de sábado.



O técnico considerou ainda que os dois golos sofridos de penálti (Gil Vicente e Casa Pia) não se deveram a faltas de concentração e são até “dois casos antagónicos”.



“O penálti do Sikou [Niakaté] é um erro individual, o do Paulo [Oliveira], a haver toque, é completamente involuntário, ele não está sequer a olhar para o adversário”, notou.



No jogo com o Casa Pia, o lance de grande penalidade surgiu de uma falta de Paulo Oliveira sobre Clayton que o videoárbitro analisou como de zero centímetros, logo em jogo.



“O VAR é uma ferramenta que considero útil. Tudo aquilo que possa trazer justiça e veracidade dentro de campo tem de ser olhado como positivo. Mas temos assistido a alguns erros, até mesmo a injustiça, que acabam por se sobrepor. Temos, neste campeonato, equipas em que as linhas desapareceram, não são exibidas, frames que criam dúvidas, como o golo que sofremos com zero centímetros. Não podemos deixar passar quando se erra. Já todos percebemos que não corre tão bem como se desejaria”, defendeu.



Artur Jorge disse ainda não ter nenhum jogador lesionado, pelo que Victor Gómez, Serdar e Niakaté estarão aptos.



Sporting de Braga, quinto classificado, com 17 pontos, e Portimonense, 10.º, com 11, defrontam-se a partir das 20:30 de sábado, no Estádio Municipal de Braga, em jogo que será arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.