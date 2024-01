Artur Jorge quer Braga no Dragão com a "personalidade" que teve na Luz

Na antevisão do duelo da 17.ª jornada, poucos dias após a eliminação da Taça diante do Benfica (3-2), na quarta-feira, o técnico disse esperar ver replicado no Estádio do Dragão muito do que foi feito no terreno dos ‘encarnados’.



“Queremos fazer um jogo muito competente no Dragão e pegar em muito do que fizemos na Luz, a competência, personalidade e coragem, isso será extremamente importante”, disse na conferência de imprensa de antevisão à partida que vai colocar frente a frente o terceiro e o quarto classificados, separados por dois pontos.



As duas equipas vêm de empates para o campeonato, ambos por 1-1, o Sporting de Braga com o Vitória de Guimarães (em casa) e o FC Porto com o Boavista (fora).



O treinador elogiou o FC Porto, “uma equipa tremendamente difícil”, mas notou que uma vitória permite aos bracarenses chegar ao terceiro lugar.



“Sabemos das dificuldades que vamos ter pela frente, com duas boas equipas em busca da vitória. Espero um bom espetáculo. Vamos ter pela frente um FC Porto muito competente e muito forte, que não dispensa uma das suas principais características, que é a sua combatividade - temos que ter a capacidade de igualá-la. Estudámos bem o adversário para não termos surpresas e conhecemos os seus pontos fortes e fragilidades”, disse.



Artur Jorge quer manter a produção ofensiva – é o melhor ataque do campeonato, com 40 golos – e melhorar o registo defensivo.



“É um dos pontos em que temos insistido mais e espero poder rapidamente encontrar esse equilíbrio para não termos que fazer dois, três ou mais golos” para ganhar, salientou Artur Jorge.



Para o treinador, os golos sofridos têm nascido muitas vezes de “alguns erros individuais e comportamentais” que têm condicionado a equipa: “Em alguns jogos perdemos pontos que nesta altura nos colocariam noutra posição fruto dessa falta de capacidade de não permitir tanto ao adversário”.



Artur Jorge considerou ainda que as recentes declarações do administrador da SAD portista Vítor Baía sobre as arbitragens “não podem, nem devem” condicionar o desempenho de Hélder Malheiro, no domingo.



“Posso achar que há timings mais felizes que outros, mas nós, Sporting de Braga, temos tido uma postura muito correta” em relação às arbitragens, considerou o treinador.



De resto, comentou o “caso badaladíssimo” diante do Benfica, numa referência a um lance em que Di María viu um cartão amarelo após encostar a cabeça a um árbitro assistente em protesto por uma decisão.



“Foi um episódio que, provavelmente, teria outras consequências se fosse um jogador do Sporting de Braga. Não me quero alongar a falar sobre a arbitragem, não é o meu perfil, tenho o máximo respeito, espero sempre que possam ser justos e competentes, acredito que todos fazem o melhor que podem e sabem em prol de um futebol português de alto nível”, disse.



Sem Niakaté e Banza, a disputarem a CAN2023 pelo Mali e Congo, respetivamente, o treinador não deve contar ainda com Al Musrati e Bruma, lesionados.



Questionado sobre a situação de Al Musrati, ausente desde 12 de dezembro, quando jogou cerca de 20 minutos em Nápoles, na Liga dos Campeões, o treinador frisou que o médio líbio sofreu uma lesão muscular depois de ter recuperado de uma mazela no joelho.



Sporting de Braga, quarto classificado, com 33 pontos, e FC Porto, terceiro, com 35, defrontam-se a partir das 20:30 de domingo, no Estádio do Dragão, no Porto, num jogo que será arbitrado por Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.