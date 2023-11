Artur Jorge quer consistência defensiva para levar resultado positivo de Madrid

Os minhotos seguem na terceira posição do grupo C, com três pontos nas três primeiras jornadas, relativos à vitória por 3-2, na Alemanha, sobre o Union Berlim (último classificado, com zero pontos), tendo ainda registado duas derrotas caseiras, com o Nápoles (segundo, com seis) e Real Madrid (primeiro, com nove), ambas por 2-1.



A equipa bracarense tem sofrido golos em quase todos os jogos e Artur Jorge admitiu que esse é um aspeto que tem de ser melhorado.



"Não me passa ao lado. Precisamos de aumentar a consistência defensiva, é ponto assente. Estamos satisfeitos com o desempenho ofensivo, mas temos de melhorar no capítulo dos golos sofridos. Este jogo será de tremenda exigência, no qual teremos que ter essa consistência e equilíbrio e a equipa toda bastante comprometida no capítulo defensivo para mantermos as ambições intactas", disse o treinador, na conferência de imprensa de antevisão da partida.



Apesar de considerar o Real Madrid um "adversário tremendamente difícil de bater", Artur Jorge disse que "é sempre possível" somar pontos, esperando que a sua equipa seja "competitiva e corajosa" para que "as possibilidades de um resultado positivo aumentem".



"Somar pontos é sempre satisfatório, não é encurtar a ambição, mas olhar para a realidade. O adversário é tremendamente difícil de bater, mas por esses exemplos (empate com o Rayo Vallecano e vitória perto do fim sobre Union Berlim), e há outros, é sempre possível", disse.



O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, destacou a qualidade do futebol dos bracarenses, mas notou que não basta jogar bem para ganhar.



"Concordo plenamente, porque sabemos e temos tido inúmeros exemplos de que isso é um facto. Temos de acrescentar solidez, atitude competitiva adequada, coragem, uma série de fatores que naturalmente aliados ao bem??????? jogar, deixa-nos mais próximo do sucesso", disse, notando ainda que os elogios do adversário têm agradado e servem como motivação, mas "a boa exibição em Braga resultou em zero pontos".



Sobre o facto de nenhuma equipa portuguesa ter ganhado no reduto dos madridistas, o técnico disse ser "extremamente difícil jogar frente ao Real Madrid, no Bernabéu", perante "um adversário poderosíssimo".



Sporting de Braga e Real Madrid defrontam-se a partir das 20:00 de quarta-feira, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, jogo que será arbitrado pelo turco Halil Umut Meler.