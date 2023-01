Artur Jorge quer "foco total" no Sporting de Braga para vencer Boavista

Os bracarenses venceram por 3-2 os rivais de Guimarães na quarta-feira, apurando-se para os quartos-de-final da Taça de Portugal, numa reviravolta espetacular operada em cinco minutos, perto do fim, depois de terem estado a perder por 2-0, vitória que se seguiu aos triunfos sobre o Benfica (3-0) e Santa Clara (4-0), para o campeonato.



“Face ao que tem sido a nossa produção, estamos motivados, mas também conscientes da importância com que temos de olhar para este jogo para dar continuidade ao nosso trabalho e podermos ganhar, o que só acontecerá com um Braga muito forte e muito capaz, com um foco total neste jogo e neste adversário”, frisou, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com os boavisteiros.



Instado pela possibilidade de ficar a três pontos do primeiro lugar no final desta jornada, ganhando ao Boavista e se o Sporting bater o Benfica no dérbi de Lisboa de domingo, Artur Jorge preferiu centrar as atenções apenas no jogo com o Boavista.



“Esse [vencer o Boavista] é o nosso objetivo, é o que podemos controlar e só assim podemos manter o nosso registo”, disse.



No final da partida, Artur Jorge apontou críticas à primeira parte da equipa diante do Vitória de Guimarães, mas não considera que isso se deveu a falta de concentração ou foco.



“Temos consciência que não entrámos bem, houve alguma insegurança no jogo coletivo da equipa, fomos falhando alguns passes, perdendo alguns duelos e permitindo espaço ao adversário. Por isso, faço o apelo para que a equipa possa entrar determinada desde o primeiro minuto para podermos ser capazes de mostrar ao que vamos em todos os jogos”, disse.



O técnico ‘arsenalista’ mostrou “todo o respeito pelo Boavista”, destacando o facto da equipa de Petit poder mudar de esquema facilmente de 4x4x2 para 3x4x3.



Racic está recuperado do toque sofrido quarta-feira e está convocado e Niakaté, que ficou de fora com os vitorianos, só sábado se ficará a saber se está apto, sendo que hoje já fez trabalho reintegrado, mas parcial, com o grupo, revelou o treinador.



Artur Jorge revelou que vai fazer alterações no ‘11’: “temos um plantel que nos dá essas garantias, como ficou demonstrado no último jogo em que os que entraram tiveram um papel fundamental, até ofensivamente”.



Abel Ruiz tem estado em alta nos minhotos, tendo feito um ‘bis’ no último jogo, e a imprensa espanhola dá conta da sua eventual chamada à seleção A, agora treinada por Luís da la Fuente, que não prescindia do avançado nos sub-21 de Espanha.



“O Abel tem a facilidade do selecionador nacional o conhecer bem, saber da sua qualidade, porque o orientou nos sub-21. Ele tem tido um registo muito bom no Sporting de Braga e quando assim é as seleções nacionais de cada um ficam mais fáceis”, disse.



Sporting de Braga, segundo classificado, com 34 pontos, e Boavista, oitavo, com 20, defrontam-se a partir das 20:30 de sábado, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por André Narciso, da associação de Setúbal.