Artur Jorge quer manter Braga a ganhar nos Açores

O Sporting de Braga vem de uma vitória clara por 3-0 sobre o líder Benfica, assente numa das melhores exibições da temporada dos minhotos, enquanto o Santa Clara regista três derrotas seguidas (uma no campeonato e duas na Taça da Liga)e não vence há cinco jogos.



Artur Jorge admitiu a “boa exibição” diante dos encarnados açorianos e que isso serve também para a equipa estar “animicamente forte, mas focada para vencer o Santa Clara”.



Os 31 pontos somados até agora são o segundo melhor registo de sempre do Sporting de Braga à 14.ª jornada e, questionado sobre se a aproximação ao líder Benfica faz renascer o sonho do título, o técnico reforçou que foram apenas “três pontos ganhos”.



O treinador disse esperar um “adversário complicado”, tendo frisado o facto do Santa Clara ter ganho a maioria dos seus pontos em casa (nove em 14) e, por isso, ser “muito competente” no "São Miguel".



Artur Jorge revelou que foi feito um trabalho emocional a seguir à goleada sofrida com o Sporting (5-0) e “os jogadores deram uma resposta tremenda”.



“Temos que saber controlar emocionalmente seja a euforia ou algum abatimento depois de um resultado menos conseguido. A resposta tremenda que eles deram depois desse resultado pesado não foi por acaso”, disse.



O treinador disse ainda contar com a “maturidade” da equipa, que considerou estar numa “fase progressiva e a evoluir”.



“É preciso concentração e exigência máximas para que a ambição que temos de ganhar jogos não seja só teórica, mas também prática”, frisou.



Artur Jorge mudou de esquema tático no último jogo, de 4x4x2 para 4x2x3x1, mas não quis revelar se o vai manter.



“Está em cima da mesa. São 'nuances' que procuramos, a paragem serviu para procurar novas soluções e variantes. Estou satisfeito com o que foi feito e queremos manter uma consistência de vitórias”, disse.



Niakaté saiu tocado do jogo com o Benfica e está em dúvida para o desafio com os açorianos. O defesa central francês segue com a equipa e só na quinta-feira Artur Jorge saberá se pode contar com ele.



Gorby continua de fora, lesionado.



Sporting de Braga, terceiro classificado, com 31 pontos, e Santa Clara, 15.º, com 13, defrontam-se quinta-feira no Estádio de São Miguel, nos Açores, jogo que será arbitrado por Miguel Nogueira.