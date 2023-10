Artur Jorge quer "maturidade profissional" na transição da Liga dos Campeões

O Sporting de Braga viu, na terça-feira, na `Pedreira`, o Real Madrid quebrar o ciclo de cinco vitórias consecutivas (derrota por 2-1), mas, apesar da "desilusão com o resultado", a "exibição foi muito positiva" e o técnico retirou "coisas muito boas: o compromisso, o empenho, a qualidade da equipa no jogo jogado e a entrega dos jogadores".

As equipas costumam sentir dificuldades nos jogos a seguir às competições europeias, como aliás no último jogo do campeonato dos bracarenses, com o Rio Ave, que se seguiu à deslocação ao terreno do Union Berlim (vitória por 3-2), e que ganharam com uma reviravolta já nos descontos (2-1).

Artur Jorge apelou, por isso, à "maturidade profissional" dos jogadores para lidarem com estas transições de provas.

"O nosso principal foco é o campeonato, uma competição a longo prazo, na qual temos obrigações. As transições [de competições] começam a fazer pouco sentido, porque estamos em quatro provas e vamos ter sempre essas alterações. Importa termos uma maturidade profissional e estar dentro do `set` [mentalidade] que queremos ter e sermos uma equipa bastante competitiva em qualquer um desses jogos", disse.

Artur Jorge garantiu que, agora, "o foco vira totalmente" e disse esperar um jogo difícil face "à qualidade do adversário", pelo qual frisou ter "todo o respeito".

Esta época existem seis equipas do distrito de Braga na I Liga, entre elas os barcelenses do Gil Vicente, e o técnico considerou que essa "rivalidade acrescida pela proximidade" e o facto de os `arsenalistas` estarem numa "posição de maior destaque face aos rivais" pode fazer com que olhem para o Sporting de Braga "como um alvo a abater".

Vão defrontar-se dois dos melhores ataques do campeonato, o Sporting de Braga lidera esse item, com 20 golos, e o Gil Vicente, com 18, os mesmos que Boavista e Benfica, vem em segundo lugar, sendo que os bracarenses são também a equipa mais concretizadora a jogar fora (12) e os de Barcelos a mais produtiva a jogar em casa (14).

"As estatísticas valem o que valem, mas teremos uma equipa muito igual a si própria, a tentar ser dominante durante todo o jogo para podermos ir em busca da baliza contrária que é a nossa grande prioridade em todos os jogos", disse.

A generalidade da imprensa dá conta hoje que Álvaro Djaló está pré-convocado para a seleção espanhola, isto numa semana em que o extremo confessou o sonho de chegar à "La Roja" e marcou um golo na derrota minhota com o Real Madrid, por 2-1, na `Champions`.

Artur Jorge, que trabalha com o jogador desde a equipa B do Sporting de Braga, frisou a "semana muito boa" para Álvaro Djaló, mas também a necessidade de haver sempre equilíbrio e consistência no trabalho diário.

"Ele sabe que tem que continuar a trabalhar muito bem e não se deixar deslumbrar, porque nada está garantido e tudo tem que ser conquistado com trabalho", disse.

Victor Gómez e Bruma, que entrou na segunda parte do jogo de terça-feira, estão em dúvida, tendo treinado hoje de "forma parcial".

"Vamos esperar pela reação ao esforço, para depois tomar uma decisão", explicou o treinador.

Sporting de Braga, quarto classificado, com 16 pontos, e Gil Vicente, nono, com nove, defrontam-se a partir das 20:30 de sábado, no Estádio Cidade de Barcelos, jogo que será arbitrado por Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.