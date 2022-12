Artur Jorge quer SC Braga superior ao Casa Pia

Se os bracarenses ganharem no Estádio do Jamor darão um passo muito importante para chegar à "final four", podendo precisar apenas de um empate na última jornada do grupo, na receção ao Paços de Ferreira, ou nem isso se os pacenses não vencerem, também no sábado, o Trofense.



O Sporting de Braga regista cinco vitórias nas últimas seis partidas, sendo que a única derrota desse ciclo foi precisamente diante do Casa Pia (1-0, em casa), há cerca de um mês, na 12.ª jornada da I Liga. Os casapianos são a grande sensação do campeonato até ao momento, ocupando a quinta posição depois de terem subido este ano ao principal escalão do futebol nacional.



“Teremos que ser melhores do que o adversário. Foi um jogo que perdemos e temos que ser capazes de o vencer, é esse o objetivo que temos neste momento para somar seis pontos”, disse, referindo-se a esse jogo.



O Sporting de Braga já venceu por duas vezes a Taça da Liga (2012/13 e 2019/20) e já esteve na final outras duas.



“Valorizamos esta competição, como muitas outras equipas. Esta é uma competição que diz muito ao Sporting de Braga porque marcámos presença bastantes vezes na decisão e ganhámos duas vezes. Podendo alterar alguns jogadores, vamos apresentar um 'onze' bastante forte para discutir o jogo”, disse.



Sporting de Braga, primeiro classificado do grupo D, com três pontos, e Casa Pia, terceiro, com um, defrontam-se a partir das 17h00 de sábado, no Estádio do Jamor, jogo que será arbitrado por Fábio Veríssimo.