Artur Jorge quer Sp. Braga com "abordagem correta" em Felgueiras

O Sporting de Braga vem de um empate na Bélgica, diante do Union Saint Gilloise (3-3), num jogo em que esteve a vencer por 3-1, que elevou para quatro o número de jogos sem ganhar após as três derrotas consecutivas anteriores.



"Temos que ganhar porque não há segunda oportunidade, (mas) essa questão da pressão que vocês procuram colocar é uma realidade dos resultados, mas a mim não me põe qualquer peso em cima porque sei perfeitamente o que temos feito, como perdemos. Temos ainda o melhor ataque da Liga", disse.



Artur Jorge lembrou o seu passado como treinador da equipa B dos bracarenses na última temporada, na Liga 3, onde defrontou o Felgueiras, para frisar que conhece "relativamente bem" o adversário de domingo.



"Esta competição diz muito do Sporting de Braga, historicamente temos tido bons desempenhos e ambição, o objetivo é vencer amanhã (domingo) para podermos iniciar esta caminhada da melhor forma. Temos muito respeito pelo adversário e queremos ser capazes de sermos melhores e passar esta eliminatória", disse.



O técnico lembrou o fator motivacional que as equipas de escalões inferiores - o Felgueiras milita na série A da Liga 3 - têm ao defrontarem as da I Liga, apelando por isso a uma "abordagem correta" dos jogadores a que quem pediu que sejam "sérios" para a equipa seguir em frente.



Artur Jorge frisou que a equipa tem "margem de crescimento para evoluir favoravelmente" na sua "ideia de jogo" e disse sentir o apoio dos adeptos.



"Temos por missão criar felicidade e criar bons espetáculos, não é à toa que temos tido médias de 15 mil adeptos (em casa)", disse.



O 'hat-trick' de Vitinha na quinta-feira, diante do Union Saint Gillooise, também foi abordado, considerando o treinador que o avançado internacional sub-21 "é mais um bom exemplo do bom trabalho que é feito na cidade desportiva (do clube), é um dos casos positivos de potenciar jogadores: destacou-se individualmente neste jogo em particular, embora o resultado não tenha sido o que queríamos, e é natural a atenção de grandes clubes no Vitinha e noutros jogadores", disse.



"Vivemos de resultados e eu (treinador) particularmente, tivemos essa entrada muito positiva em termos de resultados que criou expectativas, que sabemos que pairaram por nós. Estas semanas têm sido em busca do equilíbrio em relação a essas expectativas e saber que temos ainda muito caminho pela frente. Estamos em terceiro na I Liga, atravessamos um período de quatro jogos sem vencer, mas com serenidade e confiança vamos ultrapassar esta fase", disse.



A equipa sofreu dez golos nos últimos quatro jogos e o treinador admite que a equipa tem que melhorar defensivamente.



"Não estou satisfeito com o desempenho defensivo que tivemos nos últimos jogos, como é evidente, não particularizando individualmente ou setorialmente temos que ser mais competentes defensivamente para podermos ganhar jogos. (Importa) Não sofrer para poder marcar, temos marcado em todos os jogos, temos uma média de 2,5 golos por jogo, temos que melhorar defensivamente para não sofrer e desperdiçar pontos e resultados como nos últimos jogos", disse.



Sporting de Braga e Felgueiras defrontam-se a partir das 17:00 de domingo, no Estádio Dr. Machado de Matos, em Felgueiras, jogo que será arbitrado por João Gonçalves, da associação do Porto.