Artur Jorge quer Sporting de Braga a dar sequência a série de vitórias

Os bracarenses vêm de uma vitória para a Liga dos Campeões, na terça-feira, em casa do Union Berlim, por 3-2, depois de terem estado a perder por 2-0 e com o golo da reviravolta, por Castro, a chegar nos últimos instantes da partida, que se somou aos dois triunfos consecutivos para o campeonato, frente a Boavista e Estrela da Amadora.



"Queremos que esta seja a nossa sequência, queremos ganhar. Foi uma vitória animadora e moralizadora que conseguimos na Alemanha, mas já vínhamos de duas vitórias (na I Liga) e queremos dar sequência a este bom momento", afirmou Artur Jorge, na conferência de imprensa de antevisão da receção aos vila-condenses.



O treinador frisou que "a equipa está confiante, motivada e com um sentido de missão muito grande".



Artur Jorge considerou que o Rio Ave, antepenúltimo classificado, pior ataque do campeonato, apenas com cinco golos marcados, e que já não vence desde a primeira jornada, "é uma das boas equipas deste campeonato" e que fez mais do que os cinco pontos que tem refletem.



"Temos que olhar para o Rio Ave com todo o respeito e atenção para sermos mais fortes e tentar ganhar", disse, garantindo ainda ter alertado os jogadores para a mudança de 'chip' da Liga dos Campeões para o campeonato.



Vítor Carvalho acabou o jogo em Berlim a defesa direito, sendo que o treinador revelou hoje que o médio brasileiro fez trabalho específico nos dias anteriores ao jogo nessa posição.



"Fê-lo também esta semana, confio bastante nele pelo seu comprometimento e a sua inteligência, como percebe o jogo e se consegue adaptar a mais que uma posição. Isso é uma mais-valia para nós porque permite-nos ter mais soluções, seja como adaptação ou para aumentar o risco", disse.



O Sporting de Braga sofreu golos em todos os jogos no campeonato (só ficou a zero em duas das 13 partidas, ambas na fase preliminar da Liga dos Campeões) e é mesmo a pior defesa dos primeiros 10 classificados.



"Estamos no 13.º jogo oficial e fizemos coisas muito boas, mas disse aos jogadores que temos potencial para fazer mais e melhor, para podermos evoluir e deixar de cometer erros que ainda cometemos", disse.



Questionado se considera que mais do que erros individuais, existe, por vezes, alguma descoordenação defensiva, Artur Jorge quis colocar pôr uma 'pedra' no assunto.



"Estamos a insistir num ponto que já é por de mais falado, já falei nisso sem pudor e não me parece justo que se fale individualmente ou setorialmente. Façam uma análise aos três primeiros classificados e vejam os golos que têm sofridos e quantos 'clean-sheets' (sem sofrer golos) têm. A diferença não é assim tão grande porque acontece a todos. Quero é continuar a ganhar e fazer mais golos para conseguir esse objetivo. Não há crise nenhuma (defensiva)", disse.



Bruma, que viu o seu golo diante dos germânicos ser eleito como o melhor da semana, ficou de fora dos convocados do selecionador nacional, Roberto Martínez, hoje divulgados, para o duplo compromisso com Eslováquia e Luxemburgo, de apuramento para o Europeu de 2024.



"Tenho que respeitar as decisões de quem decide. O Bruma tem-nos ajudado imenso, tem feito um início de temporada muitíssimo bom, mas respeito as decisões do selecionador", salientou.



Sporting de Braga, quinto classificado, com 13 pontos, e Rio Ave, 16.º, com cinco, defrontam-se a partir das 18:00 de sábado, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Manuel Oliveira, da associação do Porto.