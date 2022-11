Artur Jorge quer Sporting de Braga consistente para continuar na frente

O Sporting de Braga vem de 'cair' para a Liga Conferência Europa, apesar da vitória sobre o Malmö, na quinta-feira (2-1), porque ficou em terceiro lugar no grupo D da Liga Europa, quando o objetivo era terminar em primeiro e ter acesso direto aos 'oitavos' da competição.



"Não pode deixar mossa nenhuma (sair da Liga Europa), temos que ter a maturidade suficiente para saber o que fizemos na Liga Europa, não era expectável (sair da prova), mas em termos de desempenho não podemos ter a cabeça baixa, até porque ganhámos o último jogo e isso nunca pode ser razão para baixar a cabeça", disse.



No campeonato, contudo, os minhotos passaram para a segunda posição isolados após a última jornada e, após a vitória em Barcelos (1-0 ao Gil Vicente), Ricardo Horta notou que o FC Porto e o Sporting "estão a perder muitos pontos".



"Quanto ao equilíbrio no campeonato, todos nós perdemos pontos, não contava perder pontos com o Desportivo de Chaves em casa, não contava perder da forma como perdi no 'Dragão' (com o FC Porto). Como sempre é o equilíbrio, a continuidade e consistência que nos levará ao sucesso e aos lugares de cima. Vamos encarar todos os jogos que disputarmos com determinação e ambição de que os podemos ganhar", disse.



Artur Jorge elogiou o Casa Pia, "uma das boas equipas e das boas surpresas desta Liga".



"Tem feito por merecer estar onde está e até pode aspirar a algo mais do que a manutenção. Espero que se apresente de uma forma não muito diferente dos jogos anteriores, procurando a sua maior arma que são as transições ofensivas. Tem na frente jogadores muito rápidos que, ainda que partindo a equipa, podem desequilibrar", disse.



O Casa Pia, equipa que subiu este ano para a I Liga, é a sensação do campeonato, ocupando o quarto lugar e é a segunda melhor defesa da prova, a par do FC Porto, com apenas oito golos sofridos.



"Sei desses números, que demonstram que defendem com muita gente e muito próximos da sua área, o que diminui os espaços a quem quer praticar um jogo mais ofensivo. Vai exigir de nós paciência e boas dinâmicas para procurar os espaços necessários para chegar ao golo", disse



O técnico 'arsenalista' prometeu um Sporting de Braga "igual a si próprio, com a mesma ambição e determinação".



"O que temos feito até aqui tem sido bom, fruto de muito trabalho e temos que continuar a trabalhar da mesma forma para podermos aspirar a estar onde estamos nesta altura", disse.



Todo o plantel está à disposição do técnico, à exceção do defesa central turco Serdar Saatci.



Sporting de Braga, segundo classificado, com 25 pontos, e Casa Pia, quarto, com 20, defrontam-se a partir das 18:00 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.