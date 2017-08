Artur Soares Dias antevê época intensa e desgastante

Os trabalhos abriram com a intervenção de José Fontelas Gomes, do Conselho de Arbitragem da FPF, tendo-se seguido uma aula de nutrição, uma explicação sobre a forma como será agora feita a avaliação do desempenho e, a fechar, realizaram as provas físicas.



O juiz internacional Artur Soares Dias, no balanço dos trabalhos, revelou que o tempo foi aproveitado para "solidificar vivências e experiências, numa oportunidade única de aprendizagem, de forma a conseguir atingir as melhores condições para os árbitros fazerem parte do espetáculo de que todos gostam de uma forma construtiva e positiva".



Paralelamente, a FPF divulgou no seu site oficial uma infografia na qual apresenta a idade de estreia de todos os juízes da categoria principal dos árbitros portugueses, destacando-se Bruno Paixão (o mais velho) e Luís Ferreira (o mais novo).