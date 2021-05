Artur Soares Dias no clássico Benfica-FC Porto

O árbitro internacional, de 41 anos, será acompanhado pelos árbitros assistentes Rui Licínio e Paulo Soares, o quarto árbitro será João Gonçalves, enquanto no videoárbitro (VAR) estará João Pinheiro, coadjuvado por Tiago Costa.



O jogo entre Benfica, terceiro classificado, com 66 pontos, e FC Porto, segundo, com 70, a seis do líder Sporting, disputa-se na quinta-feira, no Estádio da Luz, a partir das 18h30.