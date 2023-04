Artur Soares Dias vai arbitrar clássico entre Benfica e FC Porto

Soares Dias, de 43 anos, da Associação de Futebol do Porto, vai ser coadjuvado pelos árbitros assistentes Paulo Soares e Pedro Ribeiro, enquanto as funções de videoárbitro (VAR) ficarão a cargo de Luís Godinho, da AF Évora.



Este será o terceiro jogo entre ‘grandes’ que o árbitro portuense vai dirigir esta época, depois de ter estado no dérbi Benfica-Sporting (2-2), no Estádio da Luz, em janeiro, para a 16.ª jornada, e no Sporting-FC Porto (1-2), no Estádio José Alvalade, em fevereiro, para a 20.ª ronda.



Foi ainda nomeado para o duelo entre FC Porto e Sporting de Braga, da oitava jornada, que os portistas venceram por 4-1, no Estádio do Dragão, no final de setembro do ano passado.



No dia em que estará presente no 25.º encontro da carreira entre ‘grandes’, Artur Soares Dias vai arbitrar pela 10.ª vez um ‘clássico’ entre ‘águias’ e ‘dragões’, num registo que é favorável à formação portista, que soma cinco triunfos, dois empates e duas derrotas.



Desses nove encontros, sete foram para a I Liga, quatro dos quais no Estádio da Luz, onde vai decorrer o duelo da 27.ª jornada. Foi precisamente no recinto benfiquista que dirigiu o último ‘clássico’ entre as duas formações, em 06 de maio de 2021, e que terminou com um empate 1-1, com golos de Everton, para os ‘encarnados’, e Uribe, para os ‘azuis e brancos’.



Benfica, líder da I Liga, com 71 pontos, e FC Porto, segundo classificado, com 61, jogam na sexta-feira, a partir das 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa.