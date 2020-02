Associação de Futebol de Coimbra destaca "percurso de vida ímpar"

"A capacidade profissional e sobretudo o enorme humanismo de João Ataíde das Neves fazem parte de um percurso de vida ímpar, marcado, também, pela sensibilidade e apoio ao futebol e ao futebol de praia", afirma, numa nota enviada hoje à agência Lusa, a direção da AFC.

Reflexo daquela sensibilidade e apoio ao futebol é "a presença da Figueira da Foz no calendário da fase final do Campeonato da Europa de Futebol de Praia 2019 e 2020", exemplifica a Associação.

João Ataíde, que morreu, na madrugada de hoje, na sua residência, em Coimbra, foi presidente da Câmara da Figueira da Foz entre 2009 e 2019.

Além de afirmar o seu "mais sentido e profundo pesar pelo falecimento", a direção da AFC salienta "a amizade e enorme estima por João Ataíde das Neves" e expressa "as mais sentidas condolências à família e amigos".

Além de antigo presidente da Câmara da Figueira da Foz, cargo que ocupou durante uma década, e da Comunidade Intermunicipal (CIM) Região de Coimbra, João Ataíde também foi secretário de Estado do Ambiente no anterior Governo, desde abril de 2019, ocasião em que renunciou à liderança do município da Figueira da Foz.

João Ataíde, de 61 anos, era juiz desembargador do Tribunal da Relação de Coimbra, em licença sem vencimento desde que se candidatou à presidência da Câmara da Figueira da Foz, sua terra natal, então como independente, pelas listas do PS.

Nas últimas eleições, foi eleito deputado, nas listas do PS, pelo círculo de Coimbra.

O corpo de João Ataíde fica em câmara-ardente na capela da Universidade de Coimbra, a partir das 18:00 de hoje, saindo o funeral às 12:00 de sábado para o crematório da Figueira da Foz.