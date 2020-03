Associação de Lisboa contraria FPF sobre fim dos campeonatos de formação

Num vídeo divulgado na rede social Facebook e dirigido aos clubes filiados, Nuno Lobo afirmou que "o que está escrito no comunicado da FPF, designadamente, no ponto oito, não é verdade, no que concerne à AFL", e que apenas na próxima semana será tomada uma decisão, "tendo sempre em atenção a integridade física, a saúde e a vida de todos".



Nuno Lobo referia-se ao facto de a FPF ter anunciado hoje o cancelamento dos campeonatos de futebol e futsal dos escalões de formação da época 2019/20, numa decisão que, segundo aquela entidade, foi "acompanhada pelas 22 associações distritais e regionais, que vão igualmente dar sem efeito as suas competições destinadas aos escalões de formação de futebol e futsal".



"Ao contrário do que diz esse comunicado, em Lisboa não há qualquer decisão para esses escalões. Estamos a acompanhar e a monitorizar diariamente esta pandemia que assola todo o mundo. Tudo está a ser analisado internamente, na nossa associação, mas também com as outras 21 associações distritais e regionais de futebol", observou Nuno Lobo.



A AFL vai reunir-se "na próxima semana" para tomar uma "posição final e definitiva acerca desta problemática", sendo que, por enquanto, vai manter "a suspensão, por tempo indeterminado, de todos os escalões, de formação ao sénior", de acordo com o líder da associação.



"Qualquer decisão não poderá ser tomada de ânimo leve e ao sabor de qualquer outro fator que não seja o interesse efetivo dos clubes, tanto financeiros como desportivos", salientou Nuno Lobo.



A FPF anunciou hoje o cancelamento de todos os campeonatos de futebol e futsal dos escalões de formação da época 2019/20, devido à pandemia da covid-19.



"Devem dar-se por concluídas as competições nacionais de todos os escalões de formação de futebol e futsal, masculinas e femininas, não resultando das mesmas qualquer efeito desportivo imediato", anunciou, em comunicado, a FPF, acrescentando que "não serão atribuídos títulos nas referidas competições, nem aplicado o regime de subidas e descidas".



As competições nacionais dos escalões de formação tinham sido suspensas por duas semanas, em 10 de março, dois dias antes de a FPF ter decidido suspender todas as competições, incluindo as seniores, que assim permanecem.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 572 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 26.500. Dos casos de infeção, pelo menos 124.400 são considerados curados.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



Em Portugal, que está em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril, registaram-se 76 mortes e 4.268 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.