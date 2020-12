Atuais e ex-jogadores do Marítimo apoiam iniciativa solidária

Rodrigo Pinho, Edgar Costa, Pelágio e Amir são alguns dos nomes do plantel maritimista que se juntaram à causa "Um Natal especial", organizada pelo adepto do clube da I Liga portuguesa.”, contou à agência Lusa o avançado brasileiro Rodrigo Pinho, que enalteceu o “gesto bonito” e defendeu que o mundo seria melhor com mais “atitudes” deste género.O melhor marcador do emblema madeirense doou a camisola com que jogou na derrota (2-1) caseira de segunda-feira com o Benfica, na qual apontou o nono golo em outros tantos jogos esta época.”, contou.





Primeira experiência positiva







O jovem adepto dos verde-rubros realizou a primeira iniciativa de cariz solidário em abril, com o objetivo de ajudar as famílias que ficaram “desamparadas” como consequência da pandemia de covid-19.Acabou por conseguir oferecer 17 cabazes, com os 230 euros arrecadados, valor que espera, agora, superar devido ao maior número de camisolas e outros artigos desportivos oferecidos pelos atletas.”, salientou, ao explicar que já pensava repetir a boa ação na época natalícia.

A iniciativa conta também com o apoio de jogadores que passaram pelo Marítimo como Bebeto (Tondela), Maurício (Portimonense), João Gamboa (Estoril), Everton Nascimento (Al-Adalh, da Arábia Saudita), Fábio Pacheco (Moreirense), entre outros, a quem







Rafael Nóbrega agradeceu e ainda prometeu “estender a causa a outros clubes” no Natal de 2021.

”, destacou à Lusa o defesa tondelense Bebeto, que representou as cores do Marítimo entre 2017 e 2020 e não esconde o enorme carinho que sente pela Madeira, ilha que apelidou de “paraíso”, graças à maneira como foi “bem recebido” e por ter conseguido realizar o “sonho de criança”.