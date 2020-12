Avançado Alberth Elis com teste negativo reintegra treinos do Boavista

O avançado, de 24 anos, fez um teste com resultado positivo em 12 de novembro e falhou os últimos dois jogos dos ‘axadrezados’, já que teve de cumprir mais de duas semanas de isolamento no seu país, ao qual tinha chegado para representar a seleção.



Alberth Elis viajou mediante a realização de um teste negativo e chegou ao Porto na segunda-feira, colocando-se esta tarde às ordens de Vasco Seabra, tendo em vista a deslocação do Boavista ao terreno do Rio Ave, relativa à nona jornada do campeonato.



Nesse jogo também regressará o dianteiro gambiano Yusupha Njie, que cumpriu castigo no empate caseiro com o Belenenses SAD (0-0), após ter sido expulso no triunfo sobre o Vizela (1-0 após prolongamento), da terceira eliminatória da Taça de Portugal.



A recuperar de problemas físicos permanecem o defesa francês Yanis Hamache e o médio brasileiro Paulinho, além do centrocampista Miguel Reisinho, que sofreu uma rotura dos ligamentos do joelho esquerdo em Vizela e enfrenta uma longa paragem.



O Boavista, 17.º e penúltimo colocado, com sete pontos, visita o Rio Ave, na nona posição, com 10, no domingo, às 17:30, no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde, numa partida da nona jornada da I Liga.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,4 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 4.505 em Portugal.