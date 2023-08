Avançado espanhol Miguel Puche reforça o Arouca

Desde a formação, o polivalente atacante de 22 anos fez todo o seu percurso futebolístico no Real Saragoça, tendo efetuado duas temporadas na equipa principal, na qual disputou 51 jogos no segundo escalão espanhol, com dois golos e uma assistência registados.



O negócio vem na sequência da forte aposta do Arouca em jogadores espanhóis, sendo já o quinto do plantel, depois de Uri Busquets, Rafa Mújica e os recém-chegados Jason Remeseiro e Cristo González.



Segundo a imprensa, Miguel Puche terá ingressado no conjunto arouquense sem custos de transferência, com os 'blanquillos' a manterem uma parte do passe do atleta.



Pela porta do Arouca, Puche terá assim a primeira experiência internacional da carreira, que, segundo o emblema da Serra da Freita, já estará disponível para os próximos embates, diante do Brann (Liga Conferência Europa) e Estoril Praia (I Liga).



Trata-se da sexta aquisição do Arouca neste mercado, depois de Pedro Santos, Tiago Esgaio (empréstimo), Cristo González, Jason Remeseiro e Eboué Kouassi.



Após o acesso à fase de grupos da Taça da Liga, os comandados de Daniel Ramos procuram agora preparar a receção ao Brann, da Noruega, a contar para a 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, marcada para 10 de agosto.