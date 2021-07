Avançado internacional cabo-verdiano Patrick é reforço do Desportivo de Chaves

Numa nota publicada na rede social Facebook, o clube de Chaves destacou que o atacante, de 27 anos, já participou no treino de hoje.



Patrick Fernandes começou a temporada passada no Farense, realizando 12 jogos oficiais e apontando um golo na equipa que competia no principal escalão, antes de ser emprestado ao Varzim, no qual realizou 16 encontros e fez quatro golos.



Em Portugal já representou ainda o Oliveira do Hospital, Felgueiras e Tondela.



O plantel às ordens de Vítor Campelos tem até ao momento 20 jogadores confirmados, entre eles seis reforços, pois, além de Patrick, o clube já garantiu o lateral-esquerdo internacional moçambicano Bruno Langa (ex-Amora), de 23 anos, o defesa central Rúben Pereira (ex-Sanjoanense), de 23 anos, o lateral direito Nuno Campos (ex-Mafra), de 28 anos, o defesa central brasileiro Alexsandro Ribeiro (ex-Amora), de 21 anos, e o avançado Pedro Ribeiro (ex-Felgueiras), de 21 anos.



O Desportivo de Chaves já tinha anunciado a renovação de contrato com o médio Kevin Pina, até à temporada 2023/24, e do guarda-redes Paulo Vítor, para a próxima época.



Também com contrato e que se mantêm da época transata estão os guarda-redes Tomás Igreja, Samu e Ricardo Moura, os defesas João Correia, Luís Rocha e Calasan, os médios Nuno Coelho e João Teixeira e os avançados Juninho, Batxi, Nicolas e Wellington.