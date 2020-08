Avançado João Bonani e médio Christian Fiel reforçam Casa Pia

O atacante brasileiro, de 21 anos, representou nas últimas três temporadas o Sporting da Covilhã, no qual realizou 56 jogos e marcou cinco golos.



A Bonani juntou-se o médio também brasileiro Cristian Fiel, de 31 anos, tornando-se estes os dois primeiros reforços dos casapianos depois de confirmada a sua permanência na II Liga.



O médio brasileiro, de 31 anos, já representou em Portugal Paços de Ferreira, Nacional e o ano passado vestiu a camisola do Feirense, no qual realizou 25 jogos e marcou dois golos.



A candidatura do Casa Pia à participação na II Liga portuguesa de futebol foi admitida pela Liga de clubes. Os ‘gansos’, que tinham sido despromovidos ao Campeonato de Portugal, foram convidados pela Liga a apresentar a sua candidatura às competições profissionais depois de Vitória de Setúbal e Desportivo das Aves, da I Liga, falharem o cumprimento de diversos critérios de inscrição.