Avançado Leonardo Ruiz reforça Estoril Praia

Segundo uma nota publicada no site do campeão da última edição da II Liga de futebol, o avançado, de 25 anos, vai cumprir a quinta experiência no futebol português, depois de já ter passado por FC Porto, Sporting, Boavista e Varzim, sendo que neste último clube viveu a sua melhor fase em Portugal, com 14 golos em 23 jogos, na época 2019/20.



Na temporada transata, Leonardo Ruiz esteve cedido por empréstimo pelos ‘leões’ ao Logroñes, da segunda liga espanhola, pelo qual apontou cinco golos em 31 encontros. A formação futebolística foi cumprida nos escalões jovens do Atlético Nacional, em Medellín.



“Cheguei a um grande clube. Os meus companheiros receberam-me muito bem. Parece que somos uma família e espero aproveitar esta oportunidade da melhor maneira”, afirmou Leonardo Ruiz, em declarações aos canais do Estoril Praia nas redes sociais.



Leonardo Ruiz junta-se aos seguintes reforços no plantel comandado pelo treinador Bruno Pinheiro: David Bruno (ex-Astra Giurgiu), Racine Coly (ex-Amiens), Lucas Áfrico (ex-Marítimo) e Simão Júnior (ex-Cova da Piedade).