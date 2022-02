Avançado Licá de regresso ao B SAD

O experiente dianteiro, de 33 anos, surgiu acompanhado pelo guineense Abel Camará numa fotografia partilhadas nas redes sociais dos azuis, tendo já treinado sob a orientação do treinador Franclim Carvalho, que substituiu Filipe Cândido no comando.Luís Carlos Pereira Carneiro, conhecido no mundo do futebol pela alcunha Licá, retorna ao B SAD, que representou entre 2017/18 (ainda antes da separação entre o clube e a SAD) e 2019/20, tendo jogado pelo Farense na última temporada desportiva.Pela formação lisboeta, contando com a meia temporada com a Cruz de Cristo ainda ao peito, o internacional português em uma ocasião apontou 23 golos em 90 partidas.O avançado, natural de Lamelas, conta com passagens por Social Lamas, Tourizense, Académica, Trofense, Estoril Praia, FC Porto e Vitória de Guimarães em Portugal, além dos espanhóis do Rayo Vallecano e Granada e dos ingleses do Nottingham Forest.

O B SAD ocupa a 18.ª e última posição, com 12 pontos, sete abaixo da zona de salvação, e recebe domingo, a partir das 18h00, o Vitória de Guimarães, sexto classificado, com 30, na 22.ª ronda da I Liga de futebol, no Estádio Nacional, em Oeiras.